Блинкен: каждый россиянин почувствует эффект от санкций

Каждый гражданин России почувствует эффект от санкций Запада. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — передает слова Блинкена РИА «Новости». Он отметил, что антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее», и россияне будут чувствовать это в обычной жизни.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения «недружественных стран» вводятся с начала 2000-х годов и направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».
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