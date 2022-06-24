В пермской деревне разыскивают пропавшую девушку Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермский поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших» объявил о сборе добровольцев для поиска 19-летней девушки, о местонахождении которой ничего не известно более суток. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте»

«Срочный сбор на поиск Иванкиной Марины Владимировны, 19 лет», — сообщает организатор мероприятия. Место сбора — деревня Заполье Верещагинского района Пермского края.

Известно, что последний раз девушку видели около 16:30 23 июня, когда она пошла по лесной дороге из Заполья в деревню Сыч. Пропавшая была одета в черные брюки, черные кроссовки с белой подошвой и белую блузку. Узнать девушку можно по рыжим волосам ниже плеч. Искать потерявшегося человека собираются в окрестных лесах.

Ранее URA.RU сообщало о почти двухнедельных поисках туриста, потерявшегося на Говорливом камне. К сожалению, 40-летнего мужчину обнаружили погибшим.

Пермские волонтеры разыскивают 19-летнюю Марину Ивакину из деревни Заполье фото: страница отряда «Регион59 — поиск пропавших» соцсети «ВКонтакте»