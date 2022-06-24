FT: на Западе узнали «раздражающую» правду об изоляции России

25 июня 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Вашингтону не удалось изолировать России, убежден журналист Люс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс. «Запад — это не весь мир <…> Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. <…> Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — отметил Люс в статье. Кроме того, другие государства мира раздражены тем, что Вашингтон и Брюссель называют спецоперацию России экзистенциальным вызовом, утверждает журналист. Говоря о геополитических препятствиях, которые мешают разорвать связи с Москвой, он напомнил, что Китай и Индия создают альтернативные платежные системы и маршруты транспортировки российских товаров, чтобы нивелировать ограничительные меры. Они не позволяют вытеснить Москву из многополярной системы международных отношений, заключил Люс. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Однако, как утверждало издание CNN, участие главы РФ в саммите БРИКС наравне с главами государств с крупнейшими экономиками мира станет сигналом для Запада о том, что Россию невозможно изолировать. В Кремле заявляли, что международное сотрудничество с дружественными странами продолжится, в том числе, в различных форматах. Однако все связи России будут восстанавливаться уже в новых условиях — беспрецедентной войны, объявленной Западом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение украинского кризиса. Об этом пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс. «Запад — это не весь мир <…> Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. <…> Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — отметил Люс в статье. Кроме того, другие государства мира раздражены тем, что Вашингтон и Брюссель называют спецоперацию России экзистенциальным вызовом, утверждает журналист. Говоря о геополитических препятствиях, которые мешают разорвать связи с Москвой, он напомнил, что Китай и Индия создают альтернативные платежные системы и маршруты транспортировки российских товаров, чтобы нивелировать ограничительные меры. Они не позволяют вытеснить Москву из многополярной системы международных отношений, заключил Люс. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Однако, как утверждало издание CNN, участие главы РФ в саммите БРИКС наравне с главами государств с крупнейшими экономиками мира станет сигналом для Запада о том, что Россию невозможно изолировать. В Кремле заявляли, что международное сотрудничество с дружественными странами продолжится, в том числе, в различных форматах. Однако все связи России будут восстанавливаться уже в новых условиях — беспрецедентной войны, объявленной Западом.