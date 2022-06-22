CNN: Путин докажет всему миру невозможность изоляции России

Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Участие президента России Владимира Путина в саммите БРИКС наравне с главами государств с крупнейшими экономиками мира, станет сигналом для Запада о том, что Россию невозможно изолировать. Статья об этом вышла в издании CNN.

«Путин появится на одном экране с другими лидерами, страны которых составляют эту аббревиатуру: [китайским лидером] Си Цзиньпином, Нарендрой Моди [премьер-министр Индии], [президентом] Жаиром Болсонару из Бразилии и [председателем Африканского союза] Сирилом Рамафосой из Южной Африки. Это сигнал, что Россия, на которую наложили санкции из-за Украины, не одинока», — говорится в материале.

Отмечается также, что каждый из лидеров БРИКС не высказывался против российской спецоперации, в отличие от некоторых европейских стран и США. Их точка зрения на ситуацию на Украине отличается от точки зрения Запада, считают эксперты.

БРИКС — организация, состоящая из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Она была основана в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума. О том, что российский лидер примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, стало известно 19 июня, передает Life . Мероприятие пройдет 23—24 июня, дополняет телеканал 360.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на территории Украины с начала февраля. Причиной этого стала эскалация конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, а также регулярные обстрелы населения Донбасса украинскими военными и нацбатами. Из-за этого Запад наложил на РФ жесткие санкции, которые российский лидер прокомментировал как «попытки отменить Россию». В итоге ограничения сработали на государства, которые их и придумали: в Европе выросли цены на продукты, в США началась жесткая инфляция и недовольство населения ситуацией.

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