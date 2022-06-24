Зеленский попросил помощи для Украины у гостей концерта в Англии

25 июня 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский призвал гостей фестиваля требовать у Запада восстановления мира на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский призвал посетителей популярного музыкального фестиваля Гластонбери в Англии помочь украинцам, а также добиться от Запада решений для восстановления мира на Украине. Видеообращение украинского лидера показали на открытии фестиваля. Видеообращение украинского лидера Зеленского прозвучало на открытии музыкального фестиваля Гластонбери на юге Англии. Он обратился к посетителям фестиваля с просьбой помогать украинским беженцам и требовать от западных политиков «добиваться восстановления мира на Украине». Трансляция фестиваля велась на YouTube. Гластонбери — один из древнейших городов Англии. С 1970 года в соседней с древним городом деревне Пилтон ежегодно проходит музыкальный фестиваль под открытым небом — Гластонберийский фестиваль. В этом году фестиваль современного искусства проводится в первый раз за три года из-за ограничений, введенных во время пандемии COVID-19. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский призвал посетителей популярного музыкального фестиваля Гластонбери в Англии помочь украинцам, а также добиться от Запада решений для восстановления мира на Украине. Видеообращение украинского лидера показали на открытии фестиваля. Видеообращение украинского лидера Зеленского прозвучало на открытии музыкального фестиваля Гластонбери на юге Англии. Он обратился к посетителям фестиваля с просьбой помогать украинским беженцам и требовать от западных политиков «добиваться восстановления мира на Украине». Трансляция фестиваля велась на YouTube. Гластонбери — один из древнейших городов Англии. С 1970 года в соседней с древним городом деревне Пилтон ежегодно проходит музыкальный фестиваль под открытым небом — Гластонберийский фестиваль. В этом году фестиваль современного искусства проводится в первый раз за три года из-за ограничений, введенных во время пандемии COVID-19. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.