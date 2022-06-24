Концерт реп-группы «АК-47» в «Ночь музыки» закончился дракой. Видео

25 июня 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

После концерта группы «АК-47» трое мужчин устроили драку Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU Трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47» в рамках фестиваля Ural Music Night. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. «Несколько неизвестных устроили драку после концерта „АК-47“. Участников сразу стали разнимать прохожие», — рассказал корреспондент URA.RU. Концерт реп-группы «АК-47» из Березовского (Свердловская область) проходил на площадке возле екатеринбургского цирка. После выступления хедлайнеров большинство екатеринбуржцев стало переходить к другим концертам фестиваля «Ночь музыки». Переходя дорогу, корреспондент заметил троих мужчин, устроивших драку возле торгового центра «Гринвич». Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка напала на певицу МакSим во время ее выступления. Также агентство рассказывало о жителях города, которые забираются на крыши зданий ради лучшего вида. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47» в рамках фестиваля Ural Music Night. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находившийся на месте событий. «Несколько неизвестных устроили драку после концерта „АК-47“. Участников сразу стали разнимать прохожие», — рассказал корреспондент URA.RU. Концерт реп-группы «АК-47» из Березовского (Свердловская область) проходил на площадке возле екатеринбургского цирка. После выступления хедлайнеров большинство екатеринбуржцев стало переходить к другим концертам фестиваля «Ночь музыки». Переходя дорогу, корреспондент заметил троих мужчин, устроивших драку возле торгового центра «Гринвич». Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка напала на певицу МакSим во время ее выступления. Также агентство рассказывало о жителях города, которые забираются на крыши зданий ради лучшего вида.