Ради концерта певицы екатеринбуржцы забрались на крышу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тысячи екатеринбуржцев пришли на концерт певицы МакSим в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night, некоторые из них ради того, чтобы увидеть выступление забрались на крышу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Люди залезают на крыши зданий, чтобы поближе увидеть певицу. На Плотинке тысячи людей, однако артиста хорошо слышно только возле сцены», — рассказал корреспондент URA.RU.

Очевидцы заметили несколько екатеринбуржцев, которые забрались на здание Горького, 4. По словам жителей города, МакSim плохо слышно в глубине толпы на Плотинке. Певица одна из главных хэдлайнеров «Ночи музыки» в Екатеринбурге.

Фото: Е1

Фото: Е1

Фото: Е1

Фото: Е1