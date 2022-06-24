Подозреваемый в Челябинске выпрыгнул из окна отдела полиции

Мужчину хотели отпустить, но он решил сбежать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска, задержанный по подозрению в грабеже, выпрыгнул из окна второго этажа отдела полиции в Калининском районе города. По данным источника URA.RU, теперь решается вопрос о заключении беглеца под стражу.

«Мужчина был задержан по подозрению в грабеже. Также он находился в розыске за кражу. Его хотели отпустить под подписку о невыезде, но он выпрыгнул с разбегу в окно со второго этажа. Теперь ему грозит арест», — сообщил источник.

В результате прыжка из окна мужчина сломал ногу. По данным собеседника, задержанный бродяжничает. В ГУ МВД по Челябинской области обещали уточнить информацию о происшествии позднее.

Обновление 11:30. ГУ МВД по Челябинской области по факту инцидента проводит служебную проверку. По данным полиции, челябинец 1996 года рождения, подозреваемый в грабеже, находился в служебном кабинете в отделе полиции. «Игнорируя требования сотрудников полиции, мужчина подбежал к окну и выпрыгнул во внутренний двор отдела полиции. В результате прыжка он получил травму ноги, сотрудники полиции сразу же оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду медиков, которая госпитализировала задержанного», — уточнили в ведомстве.