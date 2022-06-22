Пушков высмеял Польшу за ложь об отказе от российского газа 22 июня 2022 в 23:44 Размер текста - 17 + Польша продолжает закупать российский газ после отказа от поставок, отметил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Власти Польши заявляют, что способны выжить без российского газа, но продолжают его закупать. Об этом сообщил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. 23 мая Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран. Телеканал CNN отметил, что Европу ждет «драка» за газ грядущей зимой. Ранее президент РФ подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Так, например, 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Власти Польши заявляют, что способны выжить без российского газа, но продолжают его закупать. Об этом сообщил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. «В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. 23 мая Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран. Телеканал CNN отметил, что Европу ждет «драка» за газ грядущей зимой. Ранее президент РФ подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Так, например, 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям