Одна из машин после столкновения загорелась (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовое ДТП произошло в Копейске, в результате чего один из автомобилей загорелся, а другой чуть не сбил толпу пешеходов на тротуаре. Количество пострадавших уточняется.

«В Копейске на Чебуречной произошло крупное ДТП. Автомобиль виновника загорелся, второй автомобиль въехал в толпу людей, к счастью, спасло ограждение. На месте работают бригада скорой помощи, спасателей и сотрудники ДПС», — сообщает паблик «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи ДТП, при повороте налево водитель не увидел машину, которая ехала прямо. Автомобиль, который врезался в ограждение, уходил от столкновения с другими участниками аварии. Пешеходы успели отскочить от летящей в них машины. В ГИБДД пообещали уточнить информацию позднее.