24 июня 2022

Массовое ДТП с возгоранием произошло в Копейске. Видео

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Тактико-специальные учения Скорой помощи по спасению пострадавших в ДТП. Челябинск, мчс, автомобиль, учения, тушение пожара
Одна из машин после столкновения загорелась (архивное фото) Фото:

Массовое ДТП произошло в Копейске, в результате чего один из автомобилей загорелся, а другой чуть не сбил толпу пешеходов на тротуаре. Количество пострадавших уточняется.

«В Копейске на Чебуречной произошло крупное ДТП. Автомобиль виновника загорелся, второй автомобиль въехал в толпу людей, к счастью, спасло ограждение. На месте работают бригада скорой помощи, спасателей и сотрудники ДПС», — сообщает паблик «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи ДТП, при повороте налево водитель не увидел машину, которая ехала прямо. Автомобиль, который врезался в ограждение, уходил от столкновения с другими участниками аварии. Пешеходы успели отскочить от летящей в них машины. В ГИБДД пообещали уточнить информацию позднее.

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Массовое ДТП произошло в Копейске, в результате чего один из автомобилей загорелся, а другой чуть не сбил толпу пешеходов на тротуаре. Количество пострадавших уточняется. «В Копейске на Чебуречной произошло крупное ДТП. Автомобиль виновника загорелся, второй автомобиль въехал в толпу людей, к счастью, спасло ограждение. На месте работают бригада скорой помощи, спасателей и сотрудники ДПС», — сообщает паблик «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи ДТП, при повороте налево водитель не увидел машину, которая ехала прямо. Автомобиль, который врезался в ограждение, уходил от столкновения с другими участниками аварии. Пешеходы успели отскочить от летящей в них машины. В ГИБДД пообещали уточнить информацию позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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