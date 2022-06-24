24 июня 2022

Греция приостанавливает выдачу виз россиянам

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Санторини. Греция, флаг греции
В визовом центре сослались на технические проблемы в консульствах Фото:

Визовые центры Греции с 27 июня временно прекратят принимать документы на визы в консульствах Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска в связи с техническими проблемами. Сообщение об этом размещено на сайте Ассоциации Туроператоров России.

«Визовый центр Греции вечером 24 июня информировал партнеров туроператоров о приостановке приема документов на визы. В визовом центре ссылаются на технические причины. С 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу», — сообщается на сайте.

Сроки приостановки не уточняются, отметили авторы. «Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время», — объяснили они.

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Визовые центры Греции с 27 июня временно прекратят принимать документы на визы в консульствах Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска в связи с техническими проблемами. Сообщение об этом размещено на сайте Ассоциации Туроператоров России. «Визовый центр Греции вечером 24 июня информировал партнеров туроператоров о приостановке приема документов на визы. В визовом центре ссылаются на технические причины. С 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу», — сообщается на сайте. Сроки приостановки не уточняются, отметили авторы. «Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время», — объяснили они.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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