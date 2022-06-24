Греция приостанавливает выдачу виз россиянам

25 июня 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В визовом центре сослались на технические проблемы в консульствах Фото: Александр Елизаров © URA.RU Визовые центры Греции с 27 июня временно прекратят принимать документы на визы в консульствах Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска в связи с техническими проблемами. Сообщение об этом размещено на сайте Ассоциации Туроператоров России. «Визовый центр Греции вечером 24 июня информировал партнеров туроператоров о приостановке приема документов на визы. В визовом центре ссылаются на технические причины. С 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу», — сообщается на сайте. Сроки приостановки не уточняются, отметили авторы. «Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время», — объяснили они. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Визовые центры Греции с 27 июня временно прекратят принимать документы на визы в консульствах Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска в связи с техническими проблемами. Сообщение об этом размещено на сайте Ассоциации Туроператоров России. «Визовый центр Греции вечером 24 июня информировал партнеров туроператоров о приостановке приема документов на визы. В визовом центре ссылаются на технические причины. С 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу», — сообщается на сайте. Сроки приостановки не уточняются, отметили авторы. «Если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время», — объяснили они.