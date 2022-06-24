Захарова начала писать треки на английском языке. «Мой вклад в импортозамещение»

25 июня 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Английский текст был создан в творческом порыве, призналась Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впервые написала текст песни на английском языке. Трек June Song исполнила автор хита «Солнце Монако» Люся Чеботина, рассказала Захарова. По словам представителя ведомства, готовый текст песни долго ждал подходящего исполнителя. «Я знала, как бы я хотела, чтобы это звучало… И вдруг этой весной мне дают послушать этот голос, и я понимаю, что, наверное, может получиться», — поделилась Захарова разговоре с РИА «Новости». Певица и автор стихов не были знакомы ранее, однако творческий тандем сложился мгновенно. «Ровно как я поняла, что это то, что я искала, даже имени не зная, просто по голосу, точно так же и с той стороны была такая ситуация», — призналась Захарова. Выбор языка собеседница объяснила творческим порывом: «Эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят. Так случилось». По мнению Захаровой, подобная инициатива поддержит Россию в условиях санкционного давления. «Мой личный вклад в импортозамещение», — заявила она. Ранее песня «До предела» с текстом авторства Марии Захаровой получила премию «Золотой граммофон». Композицию исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впервые написала текст песни на английском языке. Трек June Song исполнила автор хита «Солнце Монако» Люся Чеботина, рассказала Захарова. По словам представителя ведомства, готовый текст песни долго ждал подходящего исполнителя. «Я знала, как бы я хотела, чтобы это звучало… И вдруг этой весной мне дают послушать этот голос, и я понимаю, что, наверное, может получиться», — поделилась Захарова разговоре с РИА «Новости». Певица и автор стихов не были знакомы ранее, однако творческий тандем сложился мгновенно. «Ровно как я поняла, что это то, что я искала, даже имени не зная, просто по голосу, точно так же и с той стороны была такая ситуация», — призналась Захарова. Выбор языка собеседница объяснила творческим порывом: «Эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят. Так случилось». По мнению Захаровой, подобная инициатива поддержит Россию в условиях санкционного давления. «Мой личный вклад в импортозамещение», — заявила она. Ранее песня «До предела» с текстом авторства Марии Захаровой получила премию «Золотой граммофон». Композицию исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев.