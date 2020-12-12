12 декабря 2020

Песня со стихами Захаровой получила «Золотой граммофон». Видео

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, портрет, захарова мария, пмэф-2016
Мария Захарова написала слова для песни «До предела» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Песня «До предела», слова для которой написала представитель МИД РФ Мария Захарова, получила премию «Золотой граммофон». Композицию исполнили певица Валерия и продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев.

«Только что песня „До предела“ в исполнении Валерии и Макса Фадеева получила премию Золотой граммофон! Ура!» — написала Захарова в Facebook. Она поблагодарила артистов за творчество.

Захарова добавила, что, обучаясь в институте, не могла себе представить, что известные артисты будут исполнять песни с ее стихами, а сама композиция получит премию. Захарова добавила, что жизнь на самом деле интереснее, чем можно себе представить.

До этого Захарова сообщала о выходе новой песни «Я слишком тебя любила», напоминает «Национальная служба новостей». Исполнить композицию должна была певица Любовь Успенская.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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