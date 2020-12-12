Песня «До предела», слова для которой написала представитель МИД РФ Мария Захарова, получила премию «Золотой граммофон». Композицию исполнили певица Валерия и продюсер, уроженец Кургана Макс Фадеев.
«Только что песня „До предела“ в исполнении Валерии и Макса Фадеева получила премию Золотой граммофон! Ура!» — написала Захарова в Facebook. Она поблагодарила артистов за творчество.
Захарова добавила, что, обучаясь в институте, не могла себе представить, что известные артисты будут исполнять песни с ее стихами, а сама композиция получит премию. Захарова добавила, что жизнь на самом деле интереснее, чем можно себе представить.
До этого Захарова сообщала о выходе новой песни «Я слишком тебя любила», напоминает «Национальная служба новостей». Исполнить композицию должна была певица Любовь Успенская.
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