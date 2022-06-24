24 июня 2022
23 июня 2022

В ЯНАО «Почту России» обвинили в краже

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Получатели посылки планируют обратиться на почту с заявлением Фото:

Жительница ЯНАО пожаловалась на недобросовестную работу сотрудников «Почты России». По ее словам, из посылки исчез детский москитный костюм. Пост об этом опубликован в группе «Злой и добрый надымчанин».

«Что творится с посылками по ЯНАО? Не все доходит, что отправляется, отправила посылку, вытащили костюм москитный на ребенка. Это просто беспредел! Живу на севере 12 лет, уже третий раз с таким столкнулась» — сообщила Ольга Секингер.

Жительница Надыма отправила посылку в Пензу. Она также рассказала, что вес при отправлении и получении оказался разный. Получатели отправления планируют обратиться на почту с заявлением.

«Тоже вытаскивали из посылок и вещи и многое другое, пора бы „Почте России“ заняться большой проверкой работы сотрудников. Причем другие регионы, слава богу, не жалуются по этому поводу, а Ямал потерявший совесть пора крепко проверить», — поделилась в комментариях Наталья Сидельникова. «По этой причине уже много лет пользуюсь логистическими или транспортными компаниями. Все приходит в целости и сохранности», — написала Алена Домнина.

В пресс-службу «Почты России» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Также редакцией был передан трек-номер посылки для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что жители поселка Тазовский (ЯНАО) пожаловались на недобросовестную работу сотрудников госпредприятия «Почта России». Посылку вскрыли и заменили содержимое бутылкой воды.

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Жительница ЯНАО пожаловалась на недобросовестную работу сотрудников «Почты России». По ее словам, из посылки исчез детский москитный костюм. Пост об этом опубликован в группе «Злой и добрый надымчанин». «Что творится с посылками по ЯНАО? Не все доходит, что отправляется, отправила посылку, вытащили костюм москитный на ребенка. Это просто беспредел! Живу на севере 12 лет, уже третий раз с таким столкнулась» — сообщила Ольга Секингер. Жительница Надыма отправила посылку в Пензу. Она также рассказала, что вес при отправлении и получении оказался разный. Получатели отправления планируют обратиться на почту с заявлением. «Тоже вытаскивали из посылок и вещи и многое другое, пора бы „Почте России“ заняться большой проверкой работы сотрудников. Причем другие регионы, слава богу, не жалуются по этому поводу, а Ямал потерявший совесть пора крепко проверить», — поделилась в комментариях Наталья Сидельникова. «По этой причине уже много лет пользуюсь логистическими или транспортными компаниями. Все приходит в целости и сохранности», — написала Алена Домнина. В пресс-службу «Почты России» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Также редакцией был передан трек-номер посылки для выяснения обстоятельств. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что жители поселка Тазовский (ЯНАО) пожаловались на недобросовестную работу сотрудников госпредприятия «Почта России». Посылку вскрыли и заменили содержимое бутылкой воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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