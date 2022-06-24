Комарова подписала договор с властями Якутии

25 июня 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Губернатор заявила, что соглашение подтверждает статус уже сложившихся отношений с Якутией Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с властями республики Саха (Якутия). Об этом сообщается в telegram-канале главы округа. «Этот документ родился не пустом месте, он подтверждает статус очень тесных сложившихся отношений, и возможность их развития. Мы разработаем план событий и мероприятий. Они будут работать на достижение целей, которые зафиксированы в соглашении», — рассказала Комарова. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Губернатор также отметила, что более 2400 югорчан работают на месторождениях республики, а якутская делегация недавно посетила молодежный форум в ХМАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправится 25 июня в командировку в республику Саха (Якутия) для подписания соглашения о сотрудничестве с властями региона. Сам договор будет действовать в течение пяти лет. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с властями республики Саха (Якутия). Об этом сообщается в telegram-канале главы округа. «Этот документ родился не пустом месте, он подтверждает статус очень тесных сложившихся отношений, и возможность их развития. Мы разработаем план событий и мероприятий. Они будут работать на достижение целей, которые зафиксированы в соглашении», — рассказала Комарова. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Губернатор также отметила, что более 2400 югорчан работают на месторождениях республики, а якутская делегация недавно посетила молодежный форум в ХМАО. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправится 25 июня в командировку в республику Саха (Якутия) для подписания соглашения о сотрудничестве с властями региона. Сам договор будет действовать в течение пяти лет.