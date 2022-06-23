Губернатор ХМАО летит на выходные в Якутию

24 июня 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается подписать соглашение о сотрудничестве с властями Якутии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправится 25 июня в командировку в республику Саха (Якутия) для подписания соглашения о сотрудничестве с властями региона. Об этом говорится в материалах к заседанию окружного правительства, опубликованных на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Подписание Соглашения планируется осуществить в ходе визита делегации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры во главе с Губернатором Н.В.Комаровой 25 июня 2022 года в Республику Саха (Якутия)», — указано в материалах к заседанию правительства. Соглашение о сотрудничестве предполагается подписать в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Со стороны Якутии предполагается, что его подпишет глава региона Айсен Николаев. Сам договор будет действовать в течение пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО работала на Петербургском международном экономическом форуме. Там был подписан ряд соглашений, инвестиционный объем которых оценивается в 40 миллиардов рублей. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отправится 25 июня в командировку в республику Саха (Якутия) для подписания соглашения о сотрудничестве с властями региона. Об этом говорится в материалах к заседанию окружного правительства, опубликованных на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Подписание Соглашения планируется осуществить в ходе визита делегации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры во главе с Губернатором Н.В.Комаровой 25 июня 2022 года в Республику Саха (Якутия)», — указано в материалах к заседанию правительства. Соглашение о сотрудничестве предполагается подписать в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Со стороны Якутии предполагается, что его подпишет глава региона Айсен Николаев. Сам договор будет действовать в течение пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО работала на Петербургском международном экономическом форуме. Там был подписан ряд соглашений, инвестиционный объем которых оценивается в 40 миллиардов рублей.