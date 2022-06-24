Свердловские спасатели выпустили предупреждение о непогоде

26 июня в Свердловской области будет сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 26 июня будет ветреная погода — порывы достигнут 18 метров в секунду. Жителям региона следует быть внимательными и осторожными, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«По данным синоптиков, 26 июня местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — говорится в сообщении МЧС.

В ветреную погоду следует быть особенно аккуратными при обращении с огнем, так как он может быстро перекинуться на растительность. Также спасатели советуют отложить работы на открытом воздухе, держаться подальше от рекламных щитов и других неустойчивых конструкций, следует быть внимательными и на дорогах.

Ранее Уральский гидрометцентр выпустил прогноз на остаток июня. Синоптики обещают прохладную погоду и температуру воздуха до пяти градусов тепла.