Синоптики пообещали свердловчанам холодный остаток июня

Столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последняя неделя июня в Свердловской области будет прохладной. Местами температура воздуха ночью будет опускаться до пяти градусов тепла. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко на сайте Уральского гидрометцентра.

«В ближайшие 6-8 дней погода на Урале будет определяться преимущественно северо-западными потоками в атмосфере, которые принесут холодный воздух арктического региона. Понижение температуры будет ощутимо уже в предстоящее воскресенье», — говорится в сообщении синоптика.

Последняя неделя июня будет прохладной — на севере уральского региона температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем от 13 градусов. В южных районах днем воздух прогреется до 19 градусов, со 2 июля потеплеет на 4-6 градусов. Осадков будет меньше, чем на этой неделе — несколько коротких дождей.

В июне спасатели несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Из-за шторма в некоторых городах Свердловской области затапливало улицы, ветер сносил крыши домов.