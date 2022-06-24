24 июня 2022

Синоптики пообещали свердловчанам холодный остаток июня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, погода, непогода, плохая погода, дождь
Столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла Фото:

Последняя неделя июня в Свердловской области будет прохладной. Местами температура воздуха ночью будет опускаться до пяти градусов тепла. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко на сайте Уральского гидрометцентра.

«В ближайшие 6-8 дней погода на Урале будет определяться преимущественно северо-западными потоками в атмосфере, которые принесут холодный воздух арктического региона. Понижение температуры будет ощутимо уже в предстоящее воскресенье», — говорится в сообщении синоптика.

Последняя неделя июня будет прохладной — на севере уральского региона температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем от 13 градусов. В южных районах днем воздух прогреется до 19 градусов, со 2 июля потеплеет на 4-6 градусов. Осадков будет меньше, чем на этой неделе — несколько коротких дождей.

В июне спасатели несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Из-за шторма в некоторых городах Свердловской области затапливало улицы, ветер сносил крыши домов.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Последняя неделя июня в Свердловской области будет прохладной. Местами температура воздуха ночью будет опускаться до пяти градусов тепла. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко на сайте Уральского гидрометцентра. «В ближайшие 6-8 дней погода на Урале будет определяться преимущественно северо-западными потоками в атмосфере, которые принесут холодный воздух арктического региона. Понижение температуры будет ощутимо уже в предстоящее воскресенье», — говорится в сообщении синоптика. Последняя неделя июня будет прохладной — на севере уральского региона температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем от 13 градусов. В южных районах днем воздух прогреется до 19 градусов, со 2 июля потеплеет на 4-6 градусов. Осадков будет меньше, чем на этой неделе — несколько коротких дождей. В июне спасатели несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Из-за шторма в некоторых городах Свердловской области затапливало улицы, ветер сносил крыши домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...