В США озвучили конечную цель игры против России

27 июня 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Соединенные штаты намерены продолжить вредить России, заявил публицист Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США принимают участие в конфликте на Украине с целью ослабить Россию и убедиться в ее беспомощности. Об этом заявил философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский в интервью американскому изданию The Nation. По его мнению, истинные цели американской власти — безнравственны. «Мы [США] играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует», — считает Хомский. По его мнению, правительство Соединенных штатов не собирается останавливать игру против России. «Они [США] однозначно настроены продолжать вредить России», — заявил специалист. Хомский также напомнил, что США и НАТО начали активно предпринимать шаги по интеграции Украины в военный альянс еще в 2014 году. «Разумеется, все это делалось сознательно с целью провокации. Они знали, что посягают на то, что каждый русский лидер считал недопустимым шагом», — заверил публицист. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия Вооруженных сил вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США принимают участие в конфликте на Украине с целью ослабить Россию и убедиться в ее беспомощности. Об этом заявил философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский в интервью американскому изданию The Nation. По его мнению, истинные цели американской власти — безнравственны. «Мы [США] играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует», — считает Хомский. По его мнению, правительство Соединенных штатов не собирается останавливать игру против России. «Они [США] однозначно настроены продолжать вредить России», — заявил специалист. Хомский также напомнил, что США и НАТО начали активно предпринимать шаги по интеграции Украины в военный альянс еще в 2014 году. «Разумеется, все это делалось сознательно с целью провокации. Они знали, что посягают на то, что каждый русский лидер считал недопустимым шагом», — заверил публицист. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия Вооруженных сил вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.