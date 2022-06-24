Вице-премьер РФ похвалил Махонина за исполнение поручения Путина

Дмитрий Махонин выбрал верный экономический курс, заявил Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае снижается уровень безработицы. Об этом на заседании федерального оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми заявил 25 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Два года назад президент Владимир Путин просил губернатора Дмитрия Махонина уделить этому вопросу особое внимание. Трансляция мероприятия проходила в группе в соцсети «ВКонтакте» «Пермский край».

«Я бы хотел отметить работу и губернатора, и его правительства в деле развития края. Очень отрадно, что многие позитивные изменения как раз приурочены к 300-летию столицы Пермского края. Мы видим, что в экономике региона очень существенные положительные тенденции, которые опережают развитие не то, что в среднем по Приволжскому федеральному округу и по России. А по некоторым направления регион находится в топе лучших в стране. Видим, что в непростой экономической ситуации в крае достаточно динамично снижается уровень безработицы», — отметил Дмитрий Чернышенко. Это, по его словам, говорит о том, Махонин и его команда выбрали верный экономический курс.

Чернышенко добавил, что Пермский край находится в 10-ке лучших в стране регионов по объему жилищного строительства. Растет индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал. «Дмитрий Николаевич, вам спасибо большое от имени федерального правительства. Мы видим вашу работу и особенно ценим, что у нас сложилась командная работа с федеральными органами исполнительной власти», — заявил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко, который возглавляет федеральный оргкомитет «Пермь-300», сегодня осмотрел несколько объектов в рамках подготовки к юбилею. А также провел стратегическую сессию по разработке и применению российского ПО в промышленности на заводе «ОДК-Пермские моторы».

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