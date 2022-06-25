Клава Кока показала старые фото с выпускного. «Клиентка салона „Центрифуга“»

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Клава Кока поделилась с фанатами фотографиями с выпускного в 2013 году Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) выступила в Москве перед выпускниками, а после показала фотографии со своего выпускного 2013 году. Она выложила их в своем Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ).

«Блин, ребят, это такой кринж. Мне если честно даже стыдно выставлять такое. Она была выпускницей 2013 года, она была постоянной клиенткой салона „Центрифуга“. С праздником, выпускники. Если вы думаете, что с вами что-то не так, просто посмотрите эти фотки», — написала Клава Кока и выложила несколько фотографий. На них она — в коротком черном платье с пайетками и с высокой прической с кудрями.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня певица выпустила нетипичный для себя клип на песню «Бумеранг». «Моя самая экспериментальная песня и самый бунтарский клип уже на YouTube», — писала певица.

Клава Кока опубликовала галерею фотографий со своего выпускного
Фото:

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) выступила в Москве перед выпускниками, а после показала фотографии со своего выпускного 2013 году. Она выложила их в своем Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ). «Блин, ребят, это такой кринж. Мне если честно даже стыдно выставлять такое. Она была выпускницей 2013 года, она была постоянной клиенткой салона „Центрифуга“. С праздником, выпускники. Если вы думаете, что с вами что-то не так, просто посмотрите эти фотки», — написала Клава Кока и выложила несколько фотографий. На них она — в коротком черном платье с пайетками и с высокой прической с кудрями. Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня певица выпустила нетипичный для себя клип на песню «Бумеранг». «Моя самая экспериментальная песня и самый бунтарский клип уже на YouTube», — писала певица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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