Клава Кока поделилась с фанатами фотографиями с выпускного в 2013 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) выступила в Москве перед выпускниками, а после показала фотографии со своего выпускного 2013 году. Она выложила их в своем Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ).

«Блин, ребят, это такой кринж. Мне если честно даже стыдно выставлять такое. Она была выпускницей 2013 года, она была постоянной клиенткой салона „Центрифуга“. С праздником, выпускники. Если вы думаете, что с вами что-то не так, просто посмотрите эти фотки», — написала Клава Кока и выложила несколько фотографий. На них она — в коротком черном платье с пайетками и с высокой прической с кудрями.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале июня певица выпустила нетипичный для себя клип на песню «Бумеранг». «Моя самая экспериментальная песня и самый бунтарский клип уже на YouTube», — писала певица.

Клава Кока опубликовала галерею фотографий со своего выпускного Фото: соцсети Клавы Коки