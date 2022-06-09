Клава Кока выпустила нетипичный для себя клип

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Клип на песню «Бумеранг» вышел следом за музыкальной композицией Фото:

Певица Клава Кока выпустила клип на песню «Бумеранг», который она назвала нетипичным для себя. Клип уже доступен на официальном YouTube-канале исполнительницы.

«Моя самая экспериментальная песня и самый бунтарский клип уже на YouTube. Спасибо всей моей крейзи-команде, на съемках в студии я очень кайфовала», — написала певица на странице в своей социальной сети. В клипе большая часть кадров построена вокруг образа девочки-бунтарки, протестующей против неуважения партнера по отношению к лирической героине.

Ранее утром 9 июня Клава Кока выпустила новую песню «Бумеранг», которая посвящена парням, которые «втирают дичь». Также певица пообещала позже представить на суд поклонников клип, тизеры которого она выкладывала в соцсети. Исполнительница рассказывала, что во время съемок клипа к «Бумерангу» ей пришлось научиться читать рэп, а на съемки отправиться сразу после капельницы.

В клипе певица предстала в образе, который напоминает 90-е: широкие спортивные штаны, короткий топ, вязанные митенки

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Певица Клава Кока выпустила клип на песню «Бумеранг», который она назвала нетипичным для себя. Клип уже доступен на официальном YouTube-канале исполнительницы. «Моя самая экспериментальная песня и самый бунтарский клип уже на YouTube. Спасибо всей моей крейзи-команде, на съемках в студии я очень кайфовала», — написала певица на странице в своей социальной сети. В клипе большая часть кадров построена вокруг образа девочки-бунтарки, протестующей против неуважения партнера по отношению к лирической героине. Ранее утром 9 июня Клава Кока выпустила новую песню «Бумеранг», которая посвящена парням, которые «втирают дичь». Также певица пообещала позже представить на суд поклонников клип, тизеры которого она выкладывала в соцсети. Исполнительница рассказывала, что во время съемок клипа к «Бумерангу» ей пришлось научиться читать рэп, а на съемки отправиться сразу после капельницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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