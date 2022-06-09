Клава Кока выпустила нетипичный для себя клип

Клип на песню «Бумеранг» вышел следом за музыкальной композицией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Клава Кока выпустила клип на песню «Бумеранг», который она назвала нетипичным для себя. Клип уже доступен на официальном YouTube-канале исполнительницы.

«Моя самая экспериментальная песня и самый бунтарский клип уже на YouTube. Спасибо всей моей крейзи-команде, на съемках в студии я очень кайфовала», — написала певица на странице в своей социальной сети. В клипе большая часть кадров построена вокруг образа девочки-бунтарки, протестующей против неуважения партнера по отношению к лирической героине.

Ранее утром 9 июня Клава Кока выпустила новую песню «Бумеранг», которая посвящена парням, которые «втирают дичь». Также певица пообещала позже представить на суд поклонников клип, тизеры которого она выкладывала в соцсети. Исполнительница рассказывала, что во время съемок клипа к «Бумерангу» ей пришлось научиться читать рэп, а на съемки отправиться сразу после капельницы.

В клипе певица предстала в образе, который напоминает 90-е: широкие спортивные штаны, короткий топ, вязанные митенки Скриншот из нового клипа Клавы Коки