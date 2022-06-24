24 июня 2022
23 июня 2022

В Нижневартовске ребенок выпал из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, колючая проволока, скорая помощь, машина скорой помощи
У ребенка сотрясение мозга и ушиб грудной клетки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. Информацию об этом рассказали корреспонденту URA.RU в региональном МВД.

«Сотрудники дежурной части рассказали, что выпал с окна 2 этажа частного дома. Ребенок 2017 года рождения. По словам медиков, у выпавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки», — уточнили в пресс-службе МВД по ХМАО.

Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося. Родителей могут привлечь по ст5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный случай произошел в Сургуте. Там трехлетний малыш упал со третьего этажа жилого дома.

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В Нижневартовске (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. Информацию об этом рассказали корреспонденту URA.RU в региональном МВД. «Сотрудники дежурной части рассказали, что выпал с окна 2 этажа частного дома. Ребенок 2017 года рождения. По словам медиков, у выпавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки», — уточнили в пресс-службе МВД по ХМАО. Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося. Родителей могут привлечь по ст5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный случай произошел в Сургуте. Там трехлетний малыш упал со третьего этажа жилого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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