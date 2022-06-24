В Нижневартовске ребенок выпал из окна

В Нижневартовске (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. Информацию об этом рассказали корреспонденту URA.RU в региональном МВД.
«Сотрудники дежурной части рассказали, что выпал с окна 2 этажа частного дома. Ребенок 2017 года рождения. По словам медиков, у выпавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки», — уточнили в пресс-службе МВД по ХМАО.
Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося. Родителей могут привлечь по ст5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В Нижневартовске (ХМАО) ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. Информацию об этом рассказали корреспонденту URA.RU в региональном МВД. «Сотрудники дежурной части рассказали, что выпал с окна 2 этажа частного дома. Ребенок 2017 года рождения. По словам медиков, у выпавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки», — уточнили в пресс-службе МВД по ХМАО. Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося. Родителей могут привлечь по ст5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный случай произошел в Сургуте. Там трехлетний малыш упал со третьего этажа жилого дома.