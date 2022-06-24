24 июня 2022

Тюменка обманула МФЦ ради пособий за несуществующего ребенка

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Городской жанр. Пермь, мфц госуслуг, мфц
Женщина получила более 400 тыс. рублей в качестве пособий на несуществующего ребенка Фото:

Жительница Тюмени купила поддельное свидетельство о рождении ребенка, благодаря чему получала пособия и материнский капитала за него. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы г. Тюмени», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, женщина купила поддельное свидетельство о рождении дочери и через отделение МФЦ обратилась за получением пособий и материнского капитала.

Обманным путем ей удалось получить более 400 тыс. рублей. Теперь она обвиняется в мошенничестве при получении выплат, за что ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тыс. рублей.

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Жительница Тюмени купила поддельное свидетельство о рождении ребенка, благодаря чему получала пособия и материнский капитала за него. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы г. Тюмени», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, женщина купила поддельное свидетельство о рождении дочери и через отделение МФЦ обратилась за получением пособий и материнского капитала. Обманным путем ей удалось получить более 400 тыс. рублей. Теперь она обвиняется в мошенничестве при получении выплат, за что ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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