Тюменка обманула МФЦ ради пособий за несуществующего ребенка

Жительница Тюмени купила поддельное свидетельство о рождении ребенка, благодаря чему получала пособия и материнский капитала за него. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы г. Тюмени», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, женщина купила поддельное свидетельство о рождении дочери и через отделение МФЦ обратилась за получением пособий и материнского капитала.
Обманным путем ей удалось получить более 400 тыс. рублей. Теперь она обвиняется в мошенничестве при получении выплат, за что ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тыс. рублей.
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Жительница Тюмени купила поддельное свидетельство о рождении ребенка, благодаря чему получала пособия и материнский капитала за него. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы г. Тюмени», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, женщина купила поддельное свидетельство о рождении дочери и через отделение МФЦ обратилась за получением пособий и материнского капитала. Обманным путем ей удалось получить более 400 тыс. рублей. Теперь она обвиняется в мошенничестве при получении выплат, за что ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тыс. рублей.