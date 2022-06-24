Тюменка обманула МФЦ ради пособий за несуществующего ребенка

25 июня 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Женщина получила более 400 тыс. рублей в качестве пособий на несуществующего ребенка Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жительница Тюмени купила поддельное свидетельство о рождении ребенка, благодаря чему получала пособия и материнский капитала за него. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы г. Тюмени», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, женщина купила поддельное свидетельство о рождении дочери и через отделение МФЦ обратилась за получением пособий и материнского капитала. Обманным путем ей удалось получить более 400 тыс. рублей. Теперь она обвиняется в мошенничестве при получении выплат, за что ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тыс. рублей. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жительница Тюмени купила поддельное свидетельство о рождении ребенка, благодаря чему получала пособия и материнский капитала за него. Об этом случае рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы г. Тюмени», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, женщина купила поддельное свидетельство о рождении дочери и через отделение МФЦ обратилась за получением пособий и материнского капитала. Обманным путем ей удалось получить более 400 тыс. рублей. Теперь она обвиняется в мошенничестве при получении выплат, за что ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тыс. рублей.