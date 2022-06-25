Вице-премьеру РФ показали проект развития микрорайона Перми

Спортивную арену на 10,5 тыс. зрителей построят в 2026 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил зампредседателю правительства РФ Дмитрию Чернышенко проект комплексного развития микрорайона ДКЖ. В ближайшие несколько лет там появится транспортно-пересадочный узел «Пермь-2», новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, а также строится краевая музыкальная школа, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Стоимость многофункциональной спортивной арены в Перми оценивается в 19,5 млрд рублей. В настоящее время проектно-сметная документация строительства арены проходит Главгосэкспертизу. Ожидается, что строительные работы начнутся до конца 2022 года, а построить здание планируется в 2026 году», — пишет издание.

Отметим, строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» по плану начнется в 2023 году. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании федерального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми. Также он попросил правительство финансово поддержать этот проект.

Для строительства нового ТПУ планируется использовать территорию Товарного двора в Дзержинском районе Перми. В 2018 году депутаты регионального заксобрания поддержали инициативу краевых властей о выкупе имущественного комплекса у РЖД за счет бюджетных средств. На эти цели было выделено 800 млн рублей. Проект предполагает строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории, эти работы оценивались в 2,5 млрд рублей. Кроме того, запланирована реконструкция ж/д вокзала Перми.

Ранее URA.RU сообщало, что к весне 2023 года в Перми будет полностью реконструирован аэропорт. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Пермский край.