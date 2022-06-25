На открытие фестиваля пришло 5 тысяч зрителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кунгуре открылся фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка —2022». Впервые за 20 лет истории мероприятия вход на стадион для зрителей был платный. Открытие юбилейного фестиваля приехало посмотреть 5 тысяч человек. На сцене выступила группа «Волга-Волга», а массовый взлет аэростатов не удалось сделать впечатляющим из-за погодных условий.

«Для участия в соревнованиях зарегистрировались пилоты из разных городов России: 5 пилотов из Кунгура, 2 пилота из Нижнего Новгорода, Калуги, Тюмени, Уссурийска, Екатеринбурга, Костромы, Великого Новгорода, Челябинска, Каменск-Уральска, Уфы и Великих Лук. Кроме того, в этом году в соревнованиях примут участие и девушки пилоты», — сообщает пресс-служба фестиваля.

«Небесная ярмарка» продлится до 2 июля. Во время фестиваля пройдут вечерние полеты аэростатов. «На земле» запланированы также различные спортивные, музыкальные и развлекательные мероприятия. К сожалению, погода в эти выходные и на следующей неделе не благоприятствует полету воздухоплавателей. На закрытии фестиваля 2 июля ожидается концертная программа, театрализованное представление и ночное шоу «Танец слонов», которое представляет из себя «танец» светящихся аэростатов. Бюджет фестиваля в Кунгуре составит 11 млн рублей.

Фестиваль воздухоплавания каждый год собирает в Кунгуре более 50 тысяч зрителей. Примерно половина из них — это гости из других регионов России, а также со всего мира. Отметим, ранее URA.RU сообщало, что «Небесная ярмарка» в этом году лишилась своего международного статуса по причине санкций.

Открытие юбилейного фестиваля воздухоплавателей на стадионе «Труд» в Кунгуре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На стадионе собралось 5 тысяч человек. Вход на открытие фестиваля был платным Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пилоты готовят аэростаты к массовому полету Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Небесная ярмарка» продлится до 2 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Зрители, которые не успели купить билеты на фестиваль Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Зрители, которые успели купить билеты на фестиваль. Билет стоил 100 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В течение фестиваля будут проходить вечерние полеты над Кунгуром Фото: Сергей Русанов © URA.RU

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