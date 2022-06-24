24 июня 2022

Пермский фестиваль лишился международного статуса из-за санкций

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Пермский край. Кунгур. Фестиваль воздухоплавания
По мнению организаторов, «Небесная ярмарка» — один из самых красивых и запоминающихся праздников ПФО Фото:
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Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», который проходит в Кунгуре (Пермский край) в этом году лишился своего международного статуса по причине санкций. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на пресс-конференции, предшествующей празднику.

«Пилоты из Франции, Украины и Японии не смогли принять в нем участие. Погода тоже подкачала — по прогнозам в фестивальную неделю ожидаются осадки, что осложнит пилотам выполнение полетных заданий», — сообщил корреспондент агентства.

Всего в состязаниях примут участие 17 воздухоплавателей из Москвы, Уссурийска, Калуги, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего и Великого Новгорода, Челябинска, Каменск-Уральского, Великих Лук, Уфы, Москвы и Кунгура. По словам главы администрации Кунгурского городского округа Вадима Лысанова, следующий фестиваль пройдет на обновленном стадионе Труд, который после финала фестиваля (2 июля) отправится на реконструкцию.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за специальной военной операции на Украине. По заявлениям российских лидеров, все предыдущие санкции имеют негативный эффект для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

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Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», который проходит в Кунгуре (Пермский край) в этом году лишился своего международного статуса по причине санкций. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на пресс-конференции, предшествующей празднику. «Пилоты из Франции, Украины и Японии не смогли принять в нем участие. Погода тоже подкачала — по прогнозам в фестивальную неделю ожидаются осадки, что осложнит пилотам выполнение полетных заданий», — сообщил корреспондент агентства. Всего в состязаниях примут участие 17 воздухоплавателей из Москвы, Уссурийска, Калуги, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего и Великого Новгорода, Челябинска, Каменск-Уральского, Великих Лук, Уфы, Москвы и Кунгура. По словам главы администрации Кунгурского городского округа Вадима Лысанова, следующий фестиваль пройдет на обновленном стадионе Труд, который после финала фестиваля (2 июля) отправится на реконструкцию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за специальной военной операции на Украине. По заявлениям российских лидеров, все предыдущие санкции имеют негативный эффект для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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