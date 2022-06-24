Пермский фестиваль лишился международного статуса из-за санкций

По мнению организаторов, «Небесная ярмарка» — один из самых красивых и запоминающихся праздников ПФО Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», который проходит в Кунгуре (Пермский край) в этом году лишился своего международного статуса по причине санкций. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на пресс-конференции, предшествующей празднику.

«Пилоты из Франции, Украины и Японии не смогли принять в нем участие. Погода тоже подкачала — по прогнозам в фестивальную неделю ожидаются осадки, что осложнит пилотам выполнение полетных заданий», — сообщил корреспондент агентства.

Всего в состязаниях примут участие 17 воздухоплавателей из Москвы, Уссурийска, Калуги, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего и Великого Новгорода, Челябинска, Каменск-Уральского, Великих Лук, Уфы, Москвы и Кунгура. По словам главы администрации Кунгурского городского округа Вадима Лысанова, следующий фестиваль пройдет на обновленном стадионе Труд, который после финала фестиваля (2 июля) отправится на реконструкцию.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за специальной военной операции на Украине. По заявлениям российских лидеров, все предыдущие санкции имеют негативный эффект для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.