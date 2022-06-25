Евросоюз предупредили об «эффекте домино» из-за отказа от газа РФ

26 июня 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Премьер Бельгии заявил об «эффекте домино» для ЕС из-за проблем с газом в ФРГ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV. «Если Германия попадет в беду, то это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны», — сказала де Кроо. Он отметил, что в настоящее время ФРГ — единственная страна, признавшая, что ей, возможно придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Чтобы смягчить последствия возможных санкций, Германия была готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил об «эффекте домино» для всего Евросоюза, если у Германии возникнут проблемы из-за нехватки газа. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV. «Если Германия попадет в беду, то это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны», — сказала де Кроо. Он отметил, что в настоящее время ФРГ — единственная страна, признавшая, что ей, возможно придется сократить часть своей экономической деятельности из-за проблем с энергоресурсами. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Чтобы смягчить последствия возможных санкций, Германия была готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH.