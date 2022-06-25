В поселке Новоберезовский горячей воды нет с 16 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители поселка Новоберезовский (Свердловская область) с середины мая живут без горячей воды. Опрессовки затянулись на полтора месяца, и связано это с продлением ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в компании «Березовские тепловые сети» (БТС) и «ЖКХ-Холдинг».

«Отключение горячего водоснабжения […] связано с гидравлическими испытаниями трубопроводов сетей БТС с полной остановкой котельной на период с 16 по 30 мая. 31 мая поступила уточняющая информация […] — ориентировочный срок возобновления котельной „НБП“ (одна из нескольких котельных поставщика ресурса — прим. ред.) — 29—30 июня. От горячего водоснабжения отключены 76 многоквартирных жилых домов», — говорится в ответе «ЖКХ-Холдинг».

В конце мая представители «Березовских теплосетей» отчитались о ремонтных работах на пяти котельных. Во всех демонтировали приборы учета для поверки или ремонта, в некоторых меняют автоматику котлов из-за полного износа, счетчик ремонтного газа, ремонтируют теплотрассу, меняют регулировочные краны и газовые фильтры. Все пять котельных обещают вернуть к работе 29—30 июня. «Сроки могут быть скорректированы по мере окончания поверочных и ремонтных работ газового оборудования», — добавили в компании.

В начале июня жители поселка Новоберезовский пожаловались, что их заставляют полтора месяца сидеть без горячей воды. «Нам изначально обещали вернуть воду 30 мая, так как по закону на эти работы дается две недели. Но когда я второй раз позвонила в „Березовские тепловые сети“, мне ответили: „сколько надо, столько и будем работать“», — рассказывала URA.RU читательница.

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