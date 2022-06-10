В поселке Новоберезовский 16 мая отключили горячую воду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселке Новоберезовский 16 мая отключили горячее водоснабжение. Вернуть его обещали в июне, но сроки передвинули. Местные жители недовольны. Они пишут в вышестоящие инстанции с просьбой проверить поставщика услуг, рассказала URA.RU одна из жительниц.

«В Академическом [микрорайоне Екатеринбурга] воду отключают на пять дней, и новости опубликованы везде. В поселке Новоберезовский воды нет с 16 мая и не ожидается до июля. И все молчат! Нам изначально обещали вернуть воду 30 мая, так как по закону на эти работы дается две недели. Но когда я второй раз позвонила в „Березовские тепловые сети“, мне ответили: „сколько надо, столько и будем работать“», — рассказывает жительница дома по адресу Энергостроителей, 9/3. По ее словам, горячей воды нет во всем поселке.

Местные жители написали обращение в прокуратуру, Роспотребнадзор, ГЖИ, а также в опеку, так как в поселке проживает много детей, и без горячей воды родителям тяжело. Ситуацию осложняет то, что не во всех домах есть газоснабжение, при этом электрическая проводка находится в плохом состоянии. И жители боятся, что из-за частого нагревания воды может случиться короткое замыкание. «У нас в подъезде торчат провода, электрические щитки раскурочены. МЧС уже выдавала предписание, но ничего не делается», — добавляет собеседница.

Местные жители 16 июня планируют устроить собрание, чтобы поговорить с руководством управляющей компании «ЖКХ Холдинг». У жильцов накопилось много вопросов, в том числе по расходованию средств. URA.RU обратилось за комментарием в «Березовские тепловые сети» и в УК «ЖКХ Холдинг», но оперативно получить ответ не удалось. Агентство направило запросы.

Воду в Новоберезовском отключили в середине мая. После звонков местных жителей пообещали вернуть ГВС 30 мая Фото: читательница URA.RU

Затем появилось новое объявление, что горячей воды не будет до июля Фото: читательница URA.RU

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