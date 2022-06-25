В Совфеде заявили, что Зеленский торгует украинским зерном

Украинское зерно стало предметом торга для режима президента страны Владимира Зеленского, который хочет получить дополнительную финансовую помощь от Запада. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
«На Украине прекрасно осознают, что вывоз крупных партий зерна за рубеж, в том числе в США, будет представлять серьезные риски для внутреннего потребительского рынка. Зерно стало для режима Зеленского предметом политического торга. Создавая искусственный дефицит зерна с целью получения дополнительной финансовой помощи коллективного Запада, украинская власть, жертвуя населением Украины, создает дополнительный искусственный источник напряжения», — сказала Ковитиди в беседе с ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что проблема с вывозом украинского зерна связана с действиями киевских властей, по приказу которых была заминирована акватория Черного моря и украинские порты. Глава государства отметил, что Россия готова обеспечить безопасность для судов, вывозящих зерно. Президент также обвинил Запад в «искусственной истерике» из-за ситуации с зерном, пишет «Национальная служба новостей».
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Украинское зерно стало предметом торга для режима президента страны Владимира Зеленского, который хочет получить дополнительную финансовую помощь от Запада. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. «На Украине прекрасно осознают, что вывоз крупных партий зерна за рубеж, в том числе в США, будет представлять серьезные риски для внутреннего потребительского рынка. Зерно стало для режима Зеленского предметом политического торга. Создавая искусственный дефицит зерна с целью получения дополнительной финансовой помощи коллективного Запада, украинская власть, жертвуя населением Украины, создает дополнительный искусственный источник напряжения», — сказала Ковитиди в беседе с ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что проблема с вывозом украинского зерна связана с действиями киевских властей, по приказу которых была заминирована акватория Черного моря и украинские порты. Глава государства отметил, что Россия готова обеспечить безопасность для судов, вывозящих зерно. Президент также обвинил Запад в «искусственной истерике» из-за ситуации с зерном, пишет «Национальная служба новостей».