В Ноябрьске мужчина утонул в озере

Происшествие случилось в озере у парогазовой станции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске, в озере у парогазовой станции, утонул мужчина. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1».

«В Ноябрьске в День молодежи утонул мужчина. Трагедия произошла на озере у парогазовой электростанции. Купаться там, к слову, запрещено», — сообщает telegram-канал. Происшествие случилось около 17 часов 25 июня.

Корреспондентом URA.RU направлены запросы в УМВД по ЯНАО и окружное управление следственного комитета, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы получены не были.

Ранее URA.RU рассказывало о парапланеристе, упавшем в реку в Новом Уренгое. Поиски были прекращены по согласованию с властями города, спустя 24 дня с момента падения.