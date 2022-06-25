В Ноябрьске мужчина утонул в озере

В Ноябрьске, в озере у парогазовой станции, утонул мужчина. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1».
«В Ноябрьске в День молодежи утонул мужчина. Трагедия произошла на озере у парогазовой электростанции. Купаться там, к слову, запрещено», — сообщает telegram-канал. Происшествие случилось около 17 часов 25 июня.
Корреспондентом URA.RU направлены запросы в УМВД по ЯНАО и окружное управление следственного комитета, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы получены не были.
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В Ноябрьске, в озере у парогазовой станции, утонул мужчина. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1». «В Ноябрьске в День молодежи утонул мужчина. Трагедия произошла на озере у парогазовой электростанции. Купаться там, к слову, запрещено», — сообщает telegram-канал. Происшествие случилось около 17 часов 25 июня. Корреспондентом URA.RU направлены запросы в УМВД по ЯНАО и окружное управление следственного комитета, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы получены не были. Ранее URA.RU рассказывало о парапланеристе, упавшем в реку в Новом Уренгое. Поиски были прекращены по согласованию с властями города, спустя 24 дня с момента падения.