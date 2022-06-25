25 июня 2022
24 июня 2022

В Ноябрьске мужчина утонул в озере

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Происшествие случилось в озере у парогазовой станции Фото:

В Ноябрьске, в озере у парогазовой станции, утонул мужчина. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1».

«В Ноябрьске в День молодежи утонул мужчина. Трагедия произошла на озере у парогазовой электростанции. Купаться там, к слову, запрещено», — сообщает telegram-канал. Происшествие случилось около 17 часов 25 июня.

Корреспондентом URA.RU направлены запросы в УМВД по ЯНАО и окружное управление следственного комитета, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы получены не были.

Ранее URA.RU рассказывало о парапланеристе, упавшем в реку в Новом Уренгое. Поиски были прекращены по согласованию с властями города, спустя 24 дня с момента падения.

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В Ноябрьске, в озере у парогазовой станции, утонул мужчина. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал 1». «В Ноябрьске в День молодежи утонул мужчина. Трагедия произошла на озере у парогазовой электростанции. Купаться там, к слову, запрещено», — сообщает telegram-канал. Происшествие случилось около 17 часов 25 июня. Корреспондентом URA.RU направлены запросы в УМВД по ЯНАО и окружное управление следственного комитета, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы получены не были. Ранее URA.RU рассказывало о парапланеристе, упавшем в реку в Новом Уренгое. Поиски были прекращены по согласованию с властями города, спустя 24 дня с момента падения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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