Власти Нового Уренгоя прекратили поиски пропавшего планериста

Поиски парапланериста, упавшего в реку 18 мая, прекращены на 25-й день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По согласованию с властями Нового Уренгоя прекращены поиски парапланериста, упавшего в реку Седе-Яха. Об этом сообщается в группе «Ямал-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».

«С 18 мая его [парапланериста] искали сотрудники „Ямалспаса“ и добровольцы. По согласованию с администрацией газовой столицы все действия были приостановлены», — сообщается в соцсети.

Корреспондентом URA.RU отправлен запрос в администрацию Нового Уренгоя и пресс-службу губернатора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответов не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало, что парапланерист упал в реку 18 мая. К его поискам специалистами поискового отряда «Ямалспас» были привлечены водолазы и беспилотные летательные аппараты.