Власти Нового Уренгоя прекратили поиски пропавшего планериста

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По согласованию с властями Нового Уренгоя прекращены поиски парапланериста, упавшего в реку Седе-Яха. Об этом сообщается в группе «Ямал-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте». «С 18 мая его [парапланериста] искали сотрудники „Ямалспаса“ и добровольцы. По согласованию с администрацией газовой столицы все действия были приостановлены», — сообщается в соцсети. Корреспондентом URA.RU отправлен запрос в администрацию Нового Уренгоя и пресс-службу губернатора с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответов не поступило. Ранее URA.RU рассказывало, что парапланерист упал в реку 18 мая. К его поискам специалистами поискового отряда «Ямалспас» были привлечены водолазы и беспилотные летательные аппараты.