Юрист заявил о повышенных выплатах пенсионерам в июле

С июля российским пенсионерам начнут выплачивать пенсию с учетом индексации прожиточного минимума. Об этом рассказал юрист, пенсионный эксперт Сергей Власов.
«Речь идет о минимальных размерах пенсий, которые гарантированы пожилым гражданам по закону. С июня произошла индексация прожиточного минимума по указу президента, причем увеличились все виды минимумов, в том числе и тот, который рассчитывается для пенсионеров. Если пенсия человека ниже, он получит сразу две прибавки: сначала выплату увеличат на 10%, а потом сверху еще начислят социальную доплату до прожиточного минимума. На федеральном уровне минимум для пенсионеров теперь составляет 11 970 рублей», — рассказал Власов в беседе с Primpress.
Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал проект бюджета на ближайшие три года. Согласно проекту ПФР, среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году может составить 24 477 рублей.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
С июля российским пенсионерам начнут выплачивать пенсию с учетом индексации прожиточного минимума. Об этом рассказал юрист, пенсионный эксперт Сергей Власов. «Речь идет о минимальных размерах пенсий, которые гарантированы пожилым гражданам по закону. С июня произошла индексация прожиточного минимума по указу президента, причем увеличились все виды минимумов, в том числе и тот, который рассчитывается для пенсионеров. Если пенсия человека ниже, он получит сразу две прибавки: сначала выплату увеличат на 10%, а потом сверху еще начислят социальную доплату до прожиточного минимума. На федеральном уровне минимум для пенсионеров теперь составляет 11 970 рублей», — рассказал Власов в беседе с Primpress. Ранее Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал проект бюджета на ближайшие три года. Согласно проекту ПФР, среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году может составить 24 477 рублей.