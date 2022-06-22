В России намерены увеличить обеспечение пенсионеров на треть

23 июня 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Размер пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году в РФ может составить 24 477 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России может составить 24 477 рубля к 2025 году. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. «Согласно проектировкам Минтруда, в ближайшие три года страховые пенсии могут быть проиндексированы следующим образом: с 1 января 2023 года — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля); с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей); С 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей)», — сообщает РБК, ссылаясь на проект документа. Согласно представленным данным, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не затронет. Такой бюджет рассчитан в ПФР. 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Помимо этого, российский глава заявлял об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян также на 10%. Следующая индексация пройдет в установленные законодательством сроки: 1 января и 1 апреля. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России может составить 24 477 рубля к 2025 году. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. «Согласно проектировкам Минтруда, в ближайшие три года страховые пенсии могут быть проиндексированы следующим образом: с 1 января 2023 года — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля); с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей); С 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей)», — сообщает РБК, ссылаясь на проект документа. Согласно представленным данным, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не затронет. Такой бюджет рассчитан в ПФР. 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Помимо этого, российский глава заявлял об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян также на 10%. Следующая индексация пройдет в установленные законодательством сроки: 1 января и 1 апреля.