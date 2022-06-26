Мэр Киева заявил о взрывах в городе

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Евромайдан. Киев, кличко виталий
В результате взрывов пострадало два человека, заявил Виталий Кличко Фото:

В центральных районах Киева прогремело несколько взрывов. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.

«В Шевченковском районе столицы прогремели несколько взрывов. На место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», — написал Кличко.

По информации мэра, в результате взрывов предварительно пострадали два человека, они госпитализированы. Спасатели продолжают свою работу. Причины взрывов Кличко не уточнил.

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В центральных районах Киева прогремело несколько взрывов. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Виталий Кличко. «В Шевченковском районе столицы прогремели несколько взрывов. На место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», — написал Кличко. По информации мэра, в результате взрывов предварительно пострадали два человека, они госпитализированы. Спасатели продолжают свою работу. Причины взрывов Кличко не уточнил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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