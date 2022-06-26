Мэр Киева заявил о взрывах в городе

В результате взрывов пострадало два человека, заявил Виталий Кличко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В центральных районах Киева прогремело несколько взрывов. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Виталий Кличко.

«В Шевченковском районе столицы прогремели несколько взрывов. На место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. В двух домах идет спасение и эвакуация жителей», — написал Кличко.

По информации мэра, в результате взрывов предварительно пострадали два человека, они госпитализированы. Спасатели продолжают свою работу. Причины взрывов Кличко не уточнил.