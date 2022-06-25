Бездомные собаки напали на пятилетнюю девочку в Златоусте

26 июня 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

В мэрии города обещали разобраться с подрядчиком по отлову бездомных животных Фото: Илья Московец © URA.RU Стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку в Златоусте. Ребенок получил многочисленные травмы, сообщают очевидцы в соцсетях. «Они чуть не разорвали ее на части. В дело вмешались люди, которые смогли отбить девочку от злых собак. Все произошло 25 июня по адресу Кусинское шоссе, 11», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст». Горожане пишут, что нападение бездомных собак в этом районе далеко не редкость. Они просят администрацию построить питомник для бродячих собак, чтобы после отлова помещать их туда. «Сигнал принят. Информация о случившемся передана подрядчику, с которым заключен соответствующий муниципальный контракт. Заявка по отлову бесхозяйных собак, обитающих на данной территории, будет отработана незамедлительно, управление ЖКХ проконтролирует качество исполнения», — сообщили в администрации Златоуста по факту инцидента с ребенком. Очевидцы говорят, что собаки чуть не разорвали ребенка на части. Паблик «ЧП/ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте»

Стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку в Златоусте. Ребенок получил многочисленные травмы, сообщают очевидцы в соцсетях. «Они чуть не разорвали ее на части. В дело вмешались люди, которые смогли отбить девочку от злых собак. Все произошло 25 июня по адресу Кусинское шоссе, 11», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст». Горожане пишут, что нападение бездомных собак в этом районе далеко не редкость. Они просят администрацию построить питомник для бродячих собак, чтобы после отлова помещать их туда. «Сигнал принят. Информация о случившемся передана подрядчику, с которым заключен соответствующий муниципальный контракт. Заявка по отлову бесхозяйных собак, обитающих на данной территории, будет отработана незамедлительно, управление ЖКХ проконтролирует качество исполнения», — сообщили в администрации Златоуста по факту инцидента с ребенком.