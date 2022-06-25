25 июня 2022
24 июня 2022

Бездомные собаки напали на пятилетнюю девочку в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии города обещали разобраться с подрядчиком по отлову бездомных животных Фото:

Стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку в Златоусте. Ребенок получил многочисленные травмы, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Они чуть не разорвали ее на части. В дело вмешались люди, которые смогли отбить девочку от злых собак. Все произошло 25 июня по адресу Кусинское шоссе, 11», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст».

Горожане пишут, что нападение бездомных собак в этом районе далеко не редкость. Они просят администрацию построить питомник для бродячих собак, чтобы после отлова помещать их туда.

«Сигнал принят. Информация о случившемся передана подрядчику, с которым заключен соответствующий муниципальный контракт. Заявка по отлову бесхозяйных собак, обитающих на данной территории, будет отработана незамедлительно, управление ЖКХ проконтролирует качество исполнения», — сообщили в администрации Златоуста по факту инцидента с ребенком.

Очевидцы говорят, что собаки чуть не разорвали ребенка на части.

Стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку в Златоусте. Ребенок получил многочисленные травмы, сообщают очевидцы в соцсетях. «Они чуть не разорвали ее на части. В дело вмешались люди, которые смогли отбить девочку от злых собак. Все произошло 25 июня по адресу Кусинское шоссе, 11», — сообщается в паблике «ЧП/ДТП Златоуст». Горожане пишут, что нападение бездомных собак в этом районе далеко не редкость. Они просят администрацию построить питомник для бродячих собак, чтобы после отлова помещать их туда. «Сигнал принят. Информация о случившемся передана подрядчику, с которым заключен соответствующий муниципальный контракт. Заявка по отлову бесхозяйных собак, обитающих на данной территории, будет отработана незамедлительно, управление ЖКХ проконтролирует качество исполнения», — сообщили в администрации Златоуста по факту инцидента с ребенком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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