Юрий Шатунов скончался 23 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тысячи поклонников пришли на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с певцом Юрием Шатуновым. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.

На прощание с Шатуновым поклонники приносят букеты белых роз. Песня «Белые розы» была одним из хитов солиста группы «Ласковый май» Шатунова в конце 80-х годов. 27 июня с артистом простятся его родственники и коллеги.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Траурный зал усыпан белыми розами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Люди несут белые розы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Троекуровском кладбище выстроилась огромная очередь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU