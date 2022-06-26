Тысячи поклонников пришли на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с певцом Юрием Шатуновым. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.
На прощание с Шатуновым поклонники приносят букеты белых роз. Песня «Белые розы» была одним из хитов солиста группы «Ласковый май» Шатунова в конце 80-х годов. 27 июня с артистом простятся его родственники и коллеги.
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Тысячи поклонников пришли на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с певцом Юрием Шатуновым. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой. На прощание с Шатуновым поклонники приносят букеты белых роз. Песня «Белые розы» была одним из хитов солиста группы «Ласковый май» Шатунова в конце 80-х годов. 27 июня с артистом простятся его родственники и коллеги.