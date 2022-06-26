Тысячи людей пришли на прощание с Юрием Шатуновым. Фоторепортаж

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Концерт Юрия Шатунова. Екатеринбург, шатунов юрий
Юрий Шатунов скончался 23 июня Фото:

Тысячи поклонников пришли на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с певцом Юрием Шатуновым. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой.

На прощание с Шатуновым поклонники приносят букеты белых роз. Песня «Белые розы» была одним из хитов солиста группы «Ласковый май» Шатунова в конце 80-х годов. 27 июня с артистом простятся его родственники и коллеги.

Шатунов
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Шатунов
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Траурный зал усыпан белыми розами
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Люди несут белые розы
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На Троекуровском кладбище выстроилась огромная очередь
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Прощание с Юрием Шатуновым. Москва
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Прощание с Юрием Шатуновым. Москва
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Тысячи поклонников пришли на Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с певцом Юрием Шатуновым. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем. Причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой. На прощание с Шатуновым поклонники приносят букеты белых роз. Песня «Белые розы» была одним из хитов солиста группы «Ласковый май» Шатунова в конце 80-х годов. 27 июня с артистом простятся его родственники и коллеги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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