25 июня 2022

Сотрудников свердловских колоний научили вводить людей в транс

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр
Психологи в свердловских колониях освоили новые методы работы с заключенными Фото:

В Свердловской области психологов исправительных учреждений научили гипнозу и трансовым техникам. Методы пригодятся при работе с заключенными, которые объявляют голодовки или устраивают бунты, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН региона.

«Психологи учреждений ГУФСИН освоили применение трансовых психотехник в краткосрочной психотерапии. В течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Самые смелые испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии», — рассказали в ведомстве.

Особое внимание на обучении уделили применению трансовых техник в экстренных ситуациях с осужденными — голодовки, бунты и другое нежелательное поведение. Обучал свердловских психологов специалист из Москвы — член ассоциации специалистов в области клинического гипноза, начальник психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 Алексей Андреев.

Фото:
Психологов в свердловских колониях обучили гипнозу и трансовым техникам
Фото:

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В Свердловской области психологов исправительных учреждений научили гипнозу и трансовым техникам. Методы пригодятся при работе с заключенными, которые объявляют голодовки или устраивают бунты, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН региона. «Психологи учреждений ГУФСИН освоили применение трансовых психотехник в краткосрочной психотерапии. В течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Самые смелые испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии», — рассказали в ведомстве. Особое внимание на обучении уделили применению трансовых техник в экстренных ситуациях с осужденными — голодовки, бунты и другое нежелательное поведение. Обучал свердловских психологов специалист из Москвы — член ассоциации специалистов в области клинического гипноза, начальник психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 Алексей Андреев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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