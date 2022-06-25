Сотрудников свердловских колоний научили вводить людей в транс

Психологи в свердловских колониях освоили новые методы работы с заключенными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области психологов исправительных учреждений научили гипнозу и трансовым техникам. Методы пригодятся при работе с заключенными, которые объявляют голодовки или устраивают бунты, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФСИН региона.

«Психологи учреждений ГУФСИН освоили применение трансовых психотехник в краткосрочной психотерапии. В течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Самые смелые испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии», — рассказали в ведомстве.

Особое внимание на обучении уделили применению трансовых техник в экстренных ситуациях с осужденными — голодовки, бунты и другое нежелательное поведение. Обучал свердловских психологов специалист из Москвы — член ассоциации специалистов в области клинического гипноза, начальник психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 Алексей Андреев.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Психологов в свердловских колониях обучили гипнозу и трансовым техникам Фото: ГУФСИН по Свердловской области