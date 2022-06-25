Губернатор Куйвашев пообещал студентам льготы и скидки

В Свердловской области создадут фонд по поддержке студентов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фонд по поддержке студентов появится в Свердловской области. Учащиеся смогут получать скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов, а также получать другие льготы. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

«В нашем регионе учатся больше 117 тысяч студентов. У нас есть все, чтобы запустить новый региональный проект „Кампус“. Сегодня я рассказал о нем на встрече со студентами вузов и колледжей. В ближайшее время мы создадим специальный фонд по поддержке студентов, в который вложим областные деньги и к которому привлечем наших бизнесменов — будущих работодателей», — написал Куйвашев.

Среди мер поддержки — скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов; льготы на дополнительные услуги библиотек, на посещение театров, музеев, выставок; льготные кредиты на обучение; гранты на проекты; частичная компенсация оплаты арендного жилья.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты чаще других ищут работу на тематических порталах в Свердловской области. Доля их резюме — 41% от общего числа.