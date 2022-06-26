26 июня 2022
25 июня 2022
24 июня 2022

Судимого за педофилию экс-депутата из Чесмы заподозрили во взятке

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, комбайн, уборка урожая, ячмень, колосья, сельское хозяйство
Взятку чиновнику подозреваемый передал ячменем Фото:

В отношении экс-депутата Чесменского района (Челябинская область) Гургена Мурадяна, отбывающего семилетний срок в колонии строгого режима за секс с тремя девочками-подростками, возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в даче взятки чиновнику районной администрации, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, в период с апреля по июль 2018 года Мурадян передал ведущему специалисту по охране и использованию земель управления сельского хозяйства Чесменского района взятку в виде восьми тонн ячменя стоимостью 64 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ („Дача взятки“). Взятка передавалась за общее покровительство фирме Мурадяна, занимавшейся сельским хозяйством», — рассказал источник.

Официально следственные органы информацию не комментируют. Мурадяна осудили в 2021 году и приговорили к 17 годам лишения свободы за добровольное половое сношение с несовершеннолетними и совершение в отношении одной из девочек насильственных действий сексуального характера. Однако в апелляции срок снизили до семи лет, переквалифицировав сексуальное насилие на развратные действия.

Всего в деле фигурировали семь эпизодов преступлений с тремя школьницами 13-15 лет в офисе компании Мурадяна. За секс он платил девочкам деньги. Уже после задержания за эти преступления Мурадяна уличили также в мошенничестве с субсидиями минсельхоза и незаконном хранении боеприпасов.

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В отношении экс-депутата Чесменского района (Челябинская область) Гургена Мурадяна, отбывающего семилетний срок в колонии строгого режима за секс с тремя девочками-подростками, возбудили новое уголовное дело. Его подозревают в даче взятки чиновнику районной администрации, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «По данным следствия, в период с апреля по июль 2018 года Мурадян передал ведущему специалисту по охране и использованию земель управления сельского хозяйства Чесменского района взятку в виде восьми тонн ячменя стоимостью 64 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ („Дача взятки“). Взятка передавалась за общее покровительство фирме Мурадяна, занимавшейся сельским хозяйством», — рассказал источник. Официально следственные органы информацию не комментируют. Мурадяна осудили в 2021 году и приговорили к 17 годам лишения свободы за добровольное половое сношение с несовершеннолетними и совершение в отношении одной из девочек насильственных действий сексуального характера. Однако в апелляции срок снизили до семи лет, переквалифицировав сексуальное насилие на развратные действия. Всего в деле фигурировали семь эпизодов преступлений с тремя школьницами 13-15 лет в офисе компании Мурадяна. За секс он платил девочкам деньги. Уже после задержания за эти преступления Мурадяна уличили также в мошенничестве с субсидиями минсельхоза и незаконном хранении боеприпасов.
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