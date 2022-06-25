Мэр из ЯНАО предложил устроить дискотеку

Мэр Губкинского предложил устроить дискотеку под открытым небом Фото: Дарья Попова © URA.RU

Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин предложил устроить дискотеку. Пост с опросом для горожан он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«А я думал, только мое поколение любило дискотеки! Когда проведем первую массовую дискотеку? Может, под открытым небом?» — написал Гаранин.

«Наше поколение могло на дискотеках встречаться, знакомиться, а теперь молодежи негде время проводить, только в кафешках. А вообще, хочется на постоянной основе чтобы были дискотеки, и для молодежи, и для кому за», — пишет Маргарита Богатова. «Хотя бы 2 раза в месяц, согласно погодным условиям», — поддерживает Анна Полещук. «На день города было бы классно, особенно если open air», — выразила пожелание Таня Гранич.

Горожане активно приняли участие в опросе, проголосовало уже более 200 человек, из них «за» высказалось более 90%. Опрос продолжается.

Ранее URA.RU рассказало что Андрей Гаранин поддержал строительство турбазы на берегу Голубого озера. Жителей ЯНАО будут завлекать ловлей форели.