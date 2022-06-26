Захарова: британцев готовят к ядерной войне с Россией

26 июня 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Мария Захарова раскрыла, зачем Великобритания пугает граждан ядерной войной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские власти пугают граждан страны ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от проблем внутри государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счет. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — отметила она в своем telegram-канале. Захарова привела в пример заявление замминистра оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, по словам которого, Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, передает RT. Еще одним доказательством для официального представителя российского МИД стала книга доцента Ланкастерского университета доктора Магнуса Кларка «Уничтожение Британии в ядерной войне». Это реконструкция последствий ядерного нападения СССР на Британские острова. «Ребята готовились давно, так сказать», — пояснила Захарова. Заявлений Запада о якобы «ядерной войне» стало больше после начала вынужденной спецоперации России на Украине. Несмотря на то, что главная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже призвала НАТО продемонстрировать России, что в случае необходимости альянс готов применить ядерное оружие. В свою очередь, российская сторона не считает эти заявления серьезными и никого не пугает ядерной войной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Британские власти пугают граждан страны ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от проблем внутри государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Британский истеблишмент не устает готовиться к ядерному апокалипсису, придумывая несуществующие заявления России на этот счет. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — отметила она в своем telegram-канале. Захарова привела в пример заявление замминистра оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, по словам которого, Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, передает RT. Еще одним доказательством для официального представителя российского МИД стала книга доцента Ланкастерского университета доктора Магнуса Кларка «Уничтожение Британии в ядерной войне». Это реконструкция последствий ядерного нападения СССР на Британские острова. «Ребята готовились давно, так сказать», — пояснила Захарова. Заявлений Запада о якобы «ядерной войне» стало больше после начала вынужденной спецоперации России на Украине. Несмотря на то, что главная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже призвала НАТО продемонстрировать России, что в случае необходимости альянс готов применить ядерное оружие. В свою очередь, российская сторона не считает эти заявления серьезными и никого не пугает ядерной войной.