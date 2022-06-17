Путин оценил риски начала ядерной войны

17 июня 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Россия никому не угрожает Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин прокомментировал угрозу ядерной войны, о которой в последнее время говорят представители других государств. Заявление российский лидер сделал на Петербургском международном экономическом форуме «Конечно, мы слышим риторику подобного рода. То один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой. Мы отвечаем, а они цепляются за это, говорят, что мы угрожаем. Никого мы не пугаем, но все должны знать, что у нас есть для защиты своего суверенитета», — трансляция мероприятия велась на «России 24». Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит заявил о пике риска использования ядерного оружия в мире. Полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк считает, что политика США негативно сказывается на ситуации и страна втягивает мир в ядерную войну с РФ. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал угрозу ядерной войны, о которой в последнее время говорят представители других государств. Заявление российский лидер сделал на Петербургском международном экономическом форуме «Конечно, мы слышим риторику подобного рода. То один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой. Мы отвечаем, а они цепляются за это, говорят, что мы угрожаем. Никого мы не пугаем, но все должны знать, что у нас есть для защиты своего суверенитета», — трансляция мероприятия велась на «России 24». Ранее глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит заявил о пике риска использования ядерного оружия в мире. Полковник морской пехоты США в отставке и бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк считает, что политика США негативно сказывается на ситуации и страна втягивает мир в ядерную войну с РФ. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов.