Группа «Градусы» стала музыкальным подарком на День молодежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

26 июня в Екатеринбурге продолжились музыкальные выходные: после фестиваля «Ночь музыки» горожане отметили День молодежи вместе с хэдлайнерами праздника — группой «Градусы». Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Везде жарко, а у вас, блин, холодно», — пошутил со сцены солист группы Роман Пашков в начале концерта. Его шутку поддержал второй фронтмен «Градусов» Руслан Тагиев, уточнив у зрителей, «тепло» ли им также, как и ему. Однако, несмотря на пасмурный и холодный день, возле ККТ «Космос» собралось много горожан, которые старались согреться, танцуя и укутываясь пледами.

Особенно активно екатеринбуржцы исполняли вместе с «Градусами» главные хиты группы — песни «Режиссер», «Кто ты», «Голая» и «Научиться бы не париться по пустякам». Жители города делали это настолько громко, что моментами музыкантов не было слышно.

В середине концерта Тагиев спустился к зрителям и подарил одной из поклонниц подарок — полотенце, от чего там расплакалась от счастья и не могла успокоиться долгое время. Затем еще один аналогичный подарок со сцены улетел в толпу — там из-за полотенца разразилась небольшая битва.

Выступление завершилось традиционным концертным флешмобом с фонариками. «Сами догадались, молодцы», — пошутил фронтмен Тагиев, имея в виду, что о включении фонариков обычно просят сами артисты. После окончания выступления, группа ушла со сцены, однако зрители требовали продолжения, но артисты «на бис» возвращаться не стали.

Ранее на сайте Росмолодежи появилась информация, что на День молодежи 26 июня в Екатеринбурге выступит группа «Градусы». Помимо этого, зону вокруг ККТ «Космос» и ДИВС поделили на пять пространств, где все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, посетить лекции, поучаствовать в фестивалях и оценить огненное шоу.

Фронтмен группы «Градусы» Руслан Тагиев активно заигрывал с публикой весь концерт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солист Пашков больше был сосредоточен на исполнении песен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Атмосфера на концерте была дружественной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Музыканты выступали возле ККТ «Космос» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа исполнила свои самые знаменитые песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По традиции в конце люди зажгли фонарики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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