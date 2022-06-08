В Екатеринбурге в День молодежи выступят «Градусы»

08 июня 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Группа «Градусы» приедет в Екатеринбург, чтобы поздравить жителей с Днем молодежи Фото: Анна Майорова © URA.RU В День молодежи, который пройдет 26 июня, в Екатеринбурге выступит группа «Градусы». Музыканты выступят на главной сцене в районе между ККТ «Космос» и Дворцом игровых видов спорта (ДИВС). Информация об этом появилась на официальном всероссийском сайте Дня молодежи от Росмолодежи. «26 июня в Екатеринбурге пройдет День молодежи-2022 — он состоится у киноконцертного зала „Космос“, Дворца игровых видов спорта, а также в парке между ними», — говорится на сайте. Группа «Градусы» выступит в 21.00 на главной сцене. Все пространство в районе ККТ «Космос» и ДИВСа разделят на пять пространств. Первое пространство будет посвящено креативу, музыке и юмору: здесь выступят молодые артисты творческих районных клубов города, пройдет открытия фестиваля «АзияБриз: Приквел», где будут представители субкультур и поклонников косплея. Также состоится VIII фестиваль артистов огненных искусств. В «Пространстве дружбы и добра» устроят конкурс уличного танца «Улицы Еката» и фестиваль волонтерских объединений. На площадке, посвященной карьере, возможностям и просвещению, пройдут презентации трудовых отрядов муниципальных образований Свердловской области, лекции и мастер-классы. В «Пространстве дружбы и мира» проведут игры для всей семьи, вечер авторской песни и поэзии, спектакль молодежного театра «‎Предназначено на слом», ораторфест и нетворкинг «‎Твой ход»‎. На площадке активного образа жизни можно будет сыграть в шахматы и шашки, поучаствовать в эстафетах. Здесь также пройдут открытый чемпионат Свердловской области по уличной атлетике и открытый турнир по бочке. Последние выходные июня в Екатеринбурге обещают быть насыщенным. 24 июня пройдет музыкальный фестиваль Ural Music Night, а на следующий день в «Синара Центр» пройдет профессиональная конференция для музыкантов, представителей музыкальной индустрии и всех любителей музыки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В День молодежи, который пройдет 26 июня, в Екатеринбурге выступит группа «Градусы». Музыканты выступят на главной сцене в районе между ККТ «Космос» и Дворцом игровых видов спорта (ДИВС). Информация об этом появилась на официальном всероссийском сайте Дня молодежи от Росмолодежи. «26 июня в Екатеринбурге пройдет День молодежи-2022 — он состоится у киноконцертного зала „Космос“, Дворца игровых видов спорта, а также в парке между ними», — говорится на сайте. Группа «Градусы» выступит в 21.00 на главной сцене. Все пространство в районе ККТ «Космос» и ДИВСа разделят на пять пространств. Первое пространство будет посвящено креативу, музыке и юмору: здесь выступят молодые артисты творческих районных клубов города, пройдет открытия фестиваля «АзияБриз: Приквел», где будут представители субкультур и поклонников косплея. Также состоится VIII фестиваль артистов огненных искусств. В «Пространстве дружбы и добра» устроят конкурс уличного танца «Улицы Еката» и фестиваль волонтерских объединений. На площадке, посвященной карьере, возможностям и просвещению, пройдут презентации трудовых отрядов муниципальных образований Свердловской области, лекции и мастер-классы. В «Пространстве дружбы и мира» проведут игры для всей семьи, вечер авторской песни и поэзии, спектакль молодежного театра «‎Предназначено на слом», ораторфест и нетворкинг «‎Твой ход»‎. На площадке активного образа жизни можно будет сыграть в шахматы и шашки, поучаствовать в эстафетах. Здесь также пройдут открытый чемпионат Свердловской области по уличной атлетике и открытый турнир по бочке. Последние выходные июня в Екатеринбурге обещают быть насыщенным. 24 июня пройдет музыкальный фестиваль Ural Music Night, а на следующий день в «Синара Центр» пройдет профессиональная конференция для музыкантов, представителей музыкальной индустрии и всех любителей музыки.