В Свердловской области гонщики на мотоцикле влетели в людей. Видео

26 июня 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

На соревнованиях в Ирбите мотоцикл вылетел с трассы Фото: Илья Московец © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) на чемпионате России по мотокроссу с колясками одни из участников не справились с управлением и вылетели на мотоцикле с трассы, врезавшись в толпу. Видео происшествия с URA.RU поделился читатель. Чемпионат России по мотокроссу с колясками проходил на трассе возле деревни Мельниково в Ирбите с 24 по 26 июня. Двое гонщиков на мотоцикле с коляской не справились с управлением и вылетели с дороги, рассказал URA.RU очевидец. Транспорт снес ограждение и врезался в толпу, на помощь пострадавшим сразу поспешили сотрудники скорой помощи, которая стояла здесь же. По предварительным данным, пострадал ребенок. Травмы получили и сами спортсмены. Агентство обратилось за комментарием в Федерацию мотоциклетного спорта России, пресс-секретарь порекомендовал обратиться к техническому организатору соревнований в Ирбите. На момент публикации новости ответа от него не поступило. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Ирбите (Свердловская область) на чемпионате России по мотокроссу с колясками одни из участников не справились с управлением и вылетели на мотоцикле с трассы, врезавшись в толпу. Видео происшествия с URA.RU поделился читатель. Чемпионат России по мотокроссу с колясками проходил на трассе возле деревни Мельниково в Ирбите с 24 по 26 июня. Двое гонщиков на мотоцикле с коляской не справились с управлением и вылетели с дороги, рассказал URA.RU очевидец. Транспорт снес ограждение и врезался в толпу, на помощь пострадавшим сразу поспешили сотрудники скорой помощи, которая стояла здесь же. По предварительным данным, пострадал ребенок. Травмы получили и сами спортсмены. Агентство обратилось за комментарием в Федерацию мотоциклетного спорта России, пресс-секретарь порекомендовал обратиться к техническому организатору соревнований в Ирбите. На момент публикации новости ответа от него не поступило.