После обильных осадков улицы нескольких микрорайонов Нефтеюганска (ХМАО) затопило. Фотографиями и видео жители делятся в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».
«На новый год надо загадывать ливневки», — подписала фото Дарья Бокова. В комментариях пользователи отметили, что на фото 14-й микрорайон.
Автор другого видео сообщает, что потоп случился и в 15-м микрорайоне. В комментариях жители пишут, что ливень был не во всех районах города. «В 15-м микрорайоне дождь с градом прошел, добралась до остановки, вода по колено, приехала в 8-й микрорайон, а тут нет дождя, вот это фокус», — поделилась Наталья Беспалова.
Горожане в комментариях шутят, что это «море с доставкой», и жалуются на ливневую канализацию. «Новые микрорайоны, а ливневки не сделаны», — написал пользователь с ником Владимир Владимир.
В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) из-за проливного дождя затопило улицы. По информации местных жителей, обильные осадки не прекращались несколько часов.
Двор в Нефтеюганске
Дарья Бокова, группа «Это Юганск, детка Нефтеюганск», «ВКонтакте»
Дорога в Нефтеюганске
Евгения Шелест-Кулик, группа «Это Юганск, детка Нефтеюганск», «ВКонтакте»
Улица в Нефтеюганске
Инна Хруслова, группа «Это Юганск, детка Нефтеюганск», «ВКонтакте»
После обильных осадков улицы нескольких микрорайонов Нефтеюганска (ХМАО) затопило. Фотографиями и видео жители делятся в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «На новый год надо загадывать ливневки», — подписала фото Дарья Бокова. В комментариях пользователи отметили, что на фото 14-й микрорайон. Автор другого видео сообщает, что потоп случился и в 15-м микрорайоне. В комментариях жители пишут, что ливень был не во всех районах города. «В 15-м микрорайоне дождь с градом прошел, добралась до остановки, вода по колено, приехала в 8-й микрорайон, а тут нет дождя, вот это фокус», — поделилась Наталья Беспалова. Горожане в комментариях шутят, что это «море с доставкой», и жалуются на ливневую канализацию. «Новые микрорайоны, а ливневки не сделаны», — написал пользователь с ником Владимир Владимир. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) из-за проливного дождя затопило улицы. По информации местных жителей, обильные осадки не прекращались несколько часов.