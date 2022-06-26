Город в ХМАО затопило после дождя. Фото, видео

26 июня 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Дождь с градом прошел в нескольких районах Нефтеюганска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После обильных осадков улицы нескольких микрорайонов Нефтеюганска (ХМАО) затопило. Фотографиями и видео жители делятся в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «На новый год надо загадывать ливневки», — подписала фото Дарья Бокова. В комментариях пользователи отметили, что на фото 14-й микрорайон. Автор другого видео сообщает, что потоп случился и в 15-м микрорайоне. В комментариях жители пишут, что ливень был не во всех районах города. «В 15-м микрорайоне дождь с градом прошел, добралась до остановки, вода по колено, приехала в 8-й микрорайон, а тут нет дождя, вот это фокус», — поделилась Наталья Беспалова. Горожане в комментариях шутят, что это «море с доставкой», и жалуются на ливневую канализацию. «Новые микрорайоны, а ливневки не сделаны», — написал пользователь с ником Владимир Владимир. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) из-за проливного дождя затопило улицы. По информации местных жителей, обильные осадки не прекращались несколько часов. Двор в Нефтеюганске Дарья Бокова, группа «Это Юганск, детка Нефтеюганск», «ВКонтакте» Дорога в Нефтеюганске Евгения Шелест-Кулик, группа «Это Юганск, детка Нефтеюганск», «ВКонтакте» Улица в Нефтеюганске Инна Хруслова, группа «Это Юганск, детка Нефтеюганск», «ВКонтакте» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

После обильных осадков улицы нескольких микрорайонов Нефтеюганска (ХМАО) затопило. Фотографиями и видео жители делятся в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «На новый год надо загадывать ливневки», — подписала фото Дарья Бокова. В комментариях пользователи отметили, что на фото 14-й микрорайон. Автор другого видео сообщает, что потоп случился и в 15-м микрорайоне. В комментариях жители пишут, что ливень был не во всех районах города. «В 15-м микрорайоне дождь с градом прошел, добралась до остановки, вода по колено, приехала в 8-й микрорайон, а тут нет дождя, вот это фокус», — поделилась Наталья Беспалова. Горожане в комментариях шутят, что это «море с доставкой», и жалуются на ливневую канализацию. «Новые микрорайоны, а ливневки не сделаны», — написал пользователь с ником Владимир Владимир. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) из-за проливного дождя затопило улицы. По информации местных жителей, обильные осадки не прекращались несколько часов.