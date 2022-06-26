26 июня 2022
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Город в ХМАО затопило после дождя. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Дождь с градом прошел в нескольких районах Нефтеюганска Фото:

После обильных осадков улицы нескольких микрорайонов Нефтеюганска (ХМАО) затопило. Фотографиями и видео жители делятся в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«На новый год надо загадывать ливневки», — подписала фото Дарья Бокова. В комментариях пользователи отметили, что на фото 14-й микрорайон.

Автор другого видео сообщает, что потоп случился и в 15-м микрорайоне. В комментариях жители пишут, что ливень был не во всех районах города. «В 15-м микрорайоне дождь с градом прошел, добралась до остановки, вода по колено, приехала в 8-й микрорайон, а тут нет дождя, вот это фокус», — поделилась Наталья Беспалова.

Горожане в комментариях шутят, что это «море с доставкой», и жалуются на ливневую канализацию. «Новые микрорайоны, а ливневки не сделаны», — написал пользователь с ником Владимир Владимир.

В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) из-за проливного дождя затопило улицы. По информации местных жителей, обильные осадки не прекращались несколько часов.

Двор в Нефтеюганске
Дорога в Нефтеюганске
Улица в Нефтеюганске

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После обильных осадков улицы нескольких микрорайонов Нефтеюганска (ХМАО) затопило. Фотографиями и видео жители делятся в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «На новый год надо загадывать ливневки», — подписала фото Дарья Бокова. В комментариях пользователи отметили, что на фото 14-й микрорайон. Автор другого видео сообщает, что потоп случился и в 15-м микрорайоне. В комментариях жители пишут, что ливень был не во всех районах города. «В 15-м микрорайоне дождь с градом прошел, добралась до остановки, вода по колено, приехала в 8-й микрорайон, а тут нет дождя, вот это фокус», — поделилась Наталья Беспалова. Горожане в комментариях шутят, что это «море с доставкой», и жалуются на ливневую канализацию. «Новые микрорайоны, а ливневки не сделаны», — написал пользователь с ником Владимир Владимир. В администрацию Нефтеюганска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) из-за проливного дождя затопило улицы. По информации местных жителей, обильные осадки не прекращались несколько часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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