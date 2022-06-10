В ХМАО город затопило после ливня. «Можно открывать новые озера и реки». Фото

11 июня 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

Проливной дождь шел в Пыть-Яхе несколько часов «Наш Ханты-Мансийск», «ВКонтакте» В Пыть-Яхе (ХМАО) из-за проливного дождя затопило улицы. По информации местных жителей, обильные осадки не прекращались несколько часов. Фотографиями последствий жители делятся в социальной сети «ВКонтакте». «Опять сэкономили на ливневой канализации?», — пишет в комментариях в паблике «Ханты-Мансийск | Югра» пользователь с ником Glukoska. «Плывем, а прогноз для кого?», — написала Наталья Беспалова в группе «Типичный Нефтеюганск». «С завтрашнего дня можно открывать новые озера и реки», — пишет анонимный автор поста в паблике «Наш Ханты-Мансийск». «Из-за сильного дождя на некоторых участках городских дорог и внутриквартальных проездов образовались большие лужи и промоины. На всех опасных участках уже ведутся работы», — сообщила администрация Пыть-Яха на официальной странице во «Вконтакте». В мэрии также рассказали, что на месте промоин установят ограждения и приступят к ликвидации. Городские управляющие компании и ТСЖ занимаются обследованием подвалов для выявления подтоплений. Ранее URA.RU писало, что жители сразу нескольких муниципалитетов ХМАО жалуются на подтопления в своих городах. Вмести с этим жители региона опасаются, что из-за обильных паводков на автодорогах могут появиться ямы. Улица Пыть-Яха после дождя Валентина Владимировая, «ВКонтакте» Улица Пыть-Яха после дождя «Наш Ханты-Мансийск», «ВКонтакте» Улица Пыть-Яха после дождя «Наш Ханты-Мансийск», «ВКонтакте» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Пыть-Яхе (ХМАО) из-за проливного дождя затопило улицы. По информации местных жителей, обильные осадки не прекращались несколько часов. Фотографиями последствий жители делятся в социальной сети «ВКонтакте». «Опять сэкономили на ливневой канализации?», — пишет в комментариях в паблике «Ханты-Мансийск | Югра» пользователь с ником Glukoska. «Плывем, а прогноз для кого?», — написала Наталья Беспалова в группе «Типичный Нефтеюганск». «С завтрашнего дня можно открывать новые озера и реки», — пишет анонимный автор поста в паблике «Наш Ханты-Мансийск». «Из-за сильного дождя на некоторых участках городских дорог и внутриквартальных проездов образовались большие лужи и промоины. На всех опасных участках уже ведутся работы», — сообщила администрация Пыть-Яха на официальной странице во «Вконтакте». В мэрии также рассказали, что на месте промоин установят ограждения и приступят к ликвидации. Городские управляющие компании и ТСЖ занимаются обследованием подвалов для выявления подтоплений. Ранее URA.RU писало, что жители сразу нескольких муниципалитетов ХМАО жалуются на подтопления в своих городах. Вмести с этим жители региона опасаются, что из-за обильных паводков на автодорогах могут появиться ямы.