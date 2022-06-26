Дождь не помешал жителям прийти на праздник (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте и Нижневартовске завершилось празднование дня молодежи. Тысячи югорчан приняли участие в развлекательных мероприятиях, сообщается в официальных группах мэрий в соцсети «ВКонтакте».

«6 тысяч сургутян отметили День молодежи спортивными конкурсами, чемпионатом по автозвуку, танцами и зажигательным концертом. Финалом праздника стал грандиозный open air, где горожан поздравили местные рэп-исполнители, группы „V-band“ и „Oilband“, а также mix-tape от DJ Maximus и MC Hollywood», — сообщили в администрации Сургута.

Сургутяне отметились на арт-пикнике, мастер-классах и силовом конкурсе «Кубок закаленных Севером». Также в городе прошел этап чемпионата России по автозвуку в формате «Top Dog», в котором приняли участие более 40 участников из ХМАО и других регионов. Для горожан прозвучали поздравления от замглавы Сургута Артема Кириленко и директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики округа Елены Шумаковой.

«Дождь не пугает молодежь!» — сообщили в группе «Официальный Нижневартовск». Основные мероприятия в городе состоялись на набережной Оби. Их посетили более 16 тысяч человек. «Для Нижневартовска это особый праздник, потому что наш город молод душой и устремлен в будущее», — отметил в поздравлении глава города Дмитрий Кощенко, который вручил награды жителям.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за погодных условий изменили программу празднования Дня молодежи. В Югорске приняли решение перенести мероприятия на 9 июля.

День молодежи в Сургуте Администрация Сургута, «ВКонтакте»

День молодежи в Сургуте Администрация Сургута, «ВКонтакте»

День молодежи в Сургуте Администрация Сургута, «ВКонтакте»

День молодежи в Сургуте Страница главы Сургута Андрея Филатова, «ВКонтакте»

День молодежи в Сургуте Страница главы Сургута Андрея Филатова, «ВКонтакте»

День молодежи в Нижневартовске «Типичный краб 86 | Нижневартовск», «ВКонтакте»

День молодежи в Нижневартовске «Типичный краб 86 | Нижневартовск», «ВКонтакте»

День молодежи в Нижневартовске «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте»

День молодежи в Нижневартовске «День молодежи 2022», «ВКонтакте»

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